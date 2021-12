Wall Street klaar om record verder aan te scherpen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een groene opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteert de S&P 500 0,2 procent in de plus. De S&P wist maandag de recordstand aan te scherpen die voor het kerstweekend werd bereikt, nu beleggers zich wat minder zorgen lijken te maken over de omikronvariant van het coronavirus. "Diverse studies hebben laten zien dat de omikronvariant veel minder ernstig is dan de deltavariant...dat wordt door de markt gezien als een indicatie dat de omikronvariant de economische groei in de komende maanden niet zal remmen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Dit betekent dat de kerstrally verder gaat", concludeert Aslam. "Historisch gezien stijgen de aandelenmarktindices tijdens de laatste vijf dagen van het jaar en de eerste twee dagen van januari", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig, met alleen de Amerikaanse huizenprijzen zoals Case Shiller die bijhoudt. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,1326. WTI-olie is 1,3 procent duurder en kost 76,55 dollar per vat. De prijs van bitcoin staat dinsdag onder druk. Volgens Coinmarketcap kost een bitcoin 49.177 dollar, een daling van 3,5 procent. "Bitcoin heeft moeite om boven de kritische steun op 50.000 dollar te blijven", volgens Aslam. Ook ethereum levert 3,5 procent in tot 3.920 dollar. Aslam blijft wel positief over de vooruitzichten voor de cryptomarkten. "Meer en meer institutionele beleggers worden actief", ziet hij. Bedrijfsnieuws Luchtvaartaandelen stonden maandag onder druk omdat er wereldwijd vluchten geschrapt werden in de kerstvakantie als gevolg van een lagere mobiliteit door nieuwe coronamaatregelen, maar vooral ook personeelstekorten door het oplopende aantal besmettingen. Dinsdag lijken aandelen als Delta Air Lines en American Airlines iets hoger te openen. Apple sluit tijdelijk elf winkels in New York als voorzorgsmaatregel nu de omikronvariant oprukt in de stad. Het aandeel noteert voorbeurs licht hoger. News Corp bereikte maandag een akkoord over de overname van Base Chemicals van S&P Global en IHS Markit voor 295 miljoen dollar. Het aandeel stijgt dinsdag voorbeurs een half procent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,4 procent op 4.791,19 punten. De Dow Jones index won 1,0 procent op 36.302,38 punten en de Nasdaq ging 1,4 procent hoger bij een van 15.871,26 punten. Bron: ABM Financial News

