News Corp koopt Base Chemicals

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) News Corp heeft een akkoord bereikt over de overname van Base Chemicals van S&P Global en IHS Markit. Dit meldde het mediabedrijf dinsdag. De overname kost 295 miljoen dollar. IHS Markit en S&P Global willen fuseren, maar om groen licht te krijgen van de autoriteiten moest Base Chemicals worden afgestoten. Base Chemicals verstrekt data en prijzen voor basischemicaliën. Ook levert het analyses. Het bedrijf heeft ongeveer 185 werknemers in dienst en realiseert een jaaromzet van circa 65 miljoen dollar. News Corp is onder meer eigenaar van Dow Jones Newswires en Marketwatch. Bron: ABM Financial News

