Valuta: dollar verzwakt licht nu zorgen omikron afnemen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is momenteel iets verzwakt ten opzichte van de euro, omdat de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus zijn afgenomen, volgens analisten van Oanda. Richting het jaareinde zijn de volumes een stuk lager, omdat veel handelaren tussen kerst en oudjaar vrij zijn. De euro/dollar noteerde aan het eind van de ochtend fractioneel hoger op 1,1332, terwijl de dollar/yen koers op 114,78 stond. Het Britse pond weet ondertussen verder te stijgen, nu de Bank of England eindelijk de rente heeft verhoogd en vermoedelijk in het nieuwe jaar geen tijd zal verspillen om de hoge inflatie aan te pakken, verwacht marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die voor 2022 meer Britse renteverhogingen voorspelt. Voor elk pond kregen beleggers dinsdagochtend 1,3447 dollar. De Turkse lira staat nog altijd onder druk ten opzichte van de dollar en noteerde dinsdag op 0,0842, omdat beleggers volgens Oanda-analist Jeffrey Halley bezorgd blijven over de "onorthodoxe manier" waarop de Turkse president Recep Erdogan de rentes verlaagt om de hoge inflatie aan te pakken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.