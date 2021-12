AEX weer boven 800 punten, winst voor Philips, ASMI en Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs boekt dinsdagochtend kleine winsten. De AEX stijgt rond de klok van 11 uur 0,4 procent naar 800,20 punten. "De aankondiging van strenge lockdowns in delen van China en het annuleren van vluchten in de VS vanwege zieke piloten zaaiden toch weer de nodige twijfel. Toch lijkt het erop dat de negatieve impact van de nieuwe besmettingsgolf met de omikronvariant beperkt zal blijven tot enkele specifieke bedrijfstakken", aldus investment managers van ING. De Chinese centrale bank liet maandag weten klaar te staan om de economie te steunen indien nodig en in de VS lijkt de discussie, om de stimuleringsplannen van de regering-Biden door het Congres te krijgen, een nieuwe impuls te krijgen door initiatieven van vicepresident Kamala Harris. "Betrekkelijk goed nieuws", oordeelde ING. De agenda's zijn deze dagen vrijwel leeg en veel handelaren zijn met vakantie. Dit betekent lage volumes, ook omdat de beurs in Londen nog altijd dicht is. De euro/dollar handelde op 1,1328 en olie werd 76,15. Stijgers en dalers In de AEX ging Philips 1,5 procent hoger en wonnen ASMI en Besi 1,6 en 1,5 procent. Het handjevol dalers werd aangevoerd door Just Eat Takeaway en Prosus met verliezen van 1,8 en 2,5 procent. In de Midkap ging Aperam 1,6 procent in het groen en won PostNL ook 1,6 procent. Alfen leverde 0,9 procent in. Bij de smallcaps ging Accsys 4,6 procent hoger en won Avantium 2,9 procent. Sif verloor 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

