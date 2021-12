Prosus lager op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag zonder grote koersuitslagen van start gegaan. De AEX opende op 796,99 punten, nipt lager dan het slot van 797,30 punten op maandag. Koploper was Philips met een winst van 0,6 procent. De grootste dalers waren Adyen en Prosus, met verliezen van 0,6 en 1,7 procent. In de AMX ging Aperam een procent hoger en won Air France-KLM 0,8 procent. Inpost, Intertrust en Galapagos waren de enige dalers en meer dan enkele tienden van een procent werd niet ingeleverd. Bij de smallcaps ging Ordina 1,9 procent hoger en daalde Brunel 0,5 procent. Neways en Onward Medical wonnen bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

