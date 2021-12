Vlakke opening op Damrak verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag met een heel kleine plus van start. Een uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,1 procent hoger.

Maandagavond sloot de Amerikaanse S&P 500 index op een nieuw record.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda hebben de markten ingeprijsd dat de omikronvariant van het coronavirus minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties. De verstoring van goederen en diensten door het isoleren van besmette medewerkers, met name in de luchtvaart, is tot nu toe de voornaamste impact van de nieuwste virusvariant. "Het algemene verhaal van herstel van de pandemie in 2022 is nog intact", meent Halley.

De Japanse Nikkei eindigde zojuist 1,4 procent in het groen. Ook in Japan waren de handelsvolumes laag.

De euro/dollar handelde op 1,1324. Olie wordt iets duurder en bitcoin is teruggezakt tot onder de 50.000 dollar

Bedrijfsnieuws was er vanochtend nog niet. De macro-agenda is ook mager gevuld. Vanmiddag staan er huizenprijzen in de VS op de rol en voorbeurs werd al bekend dat de Japanse industrie in november flink meer produceerde en dat ook voor december en januari stijgingen worden voorzien.

Net als maandag houdt Londen ook vandaag de deuren gesloten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag, na een lang weekend, 1,4 procent naar 4.791,19 punten. Ook de Nasdaq won 1,4 procent op 15.871,26 punten. De Dow won een procent en eindigde op 36.302,38 punten.