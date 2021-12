Bitcoin schiet weer onder $50.000 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs van bitcoin staat dinsdag onder druk. Volgens Coinmarketcap kost een bitcoin 49.353 dollar, een daling van ruim 3 procent. "Bitcoin heeft moeite om boven de kritische steun op 50.000 dollar te blijven", reageerde analist Naeem Aslam van AvaTrade. Ook ethereum levert meer dan 3 procent in tot 3.935 dollar. De meeste andere cryptomunten dalen dinsdag ook. Aslam blijft evenwel positief over de vooruitzichten voor de cryptomarkten. "Meer en meer institutionele beleggers worden actief", ziet hij. Bron: ABM Financial News

