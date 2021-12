Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 33 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Duitse DAX. De Londense beurs is dinsdag nog gesloten, net als maandag.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd.

"Traditioneel zeer kalm, aangezien zowel institutionele- als particuliere beleggers tijd doorbrengen met familie en vrienden", omschrijft beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx de laatste beursweek van het jaar.

De stemming is redelijk positief nu de omikronvariant van het coronavirus geen grote aantallen ziekenhuisopnames en sterfgevallen lijkt te veroorzaken en daarom vooralsnog ook geen ingrijpende lockdownmaatregelen vereist. De aantallen besmettingen zijn wel enorm en zorgen voor verstoringen. Zo worden veel vluchten tijdens de kerstvakantie geannuleerd door personeelstekorten.

"Een directe impact op de prijs van de aandelen lijkt onwaarschijnlijk", volgens Verstraete.

Bedrijfsnieuws

Luchtvaartaandelen in Europa volgden het spoor van hun Amerikaanse sectorgenoten, die onder druk staan na het annuleren van veel mondiale vluchten in de kerstvakantie. Naast met corona besmet personeel is ook de mobiliteit lager door nieuwe restricties. Air France-KLM en Lufthansa daalden tot een half procent.



Roche steeg maandag een procent, nadat het Zwitserse farmaciebedrijf een noodvergunning krijgt voor zijn corona thuistest in de Verenigde Staten.

In Parijs ging Stellantis aan kop, met een plus van ruim 2 procent terwijl Worldline ruim een procent verloor. Rivaal Adyen steeg in Amsterdam juist 3 procent.

In Frankfurt was Infineon koploper, met een winst van ruim 2 procent. HelloFresh verloor 1,5 procent.

Euro STOXX 50 4.292,62 (+0,9%)

STOXX Europe 600 485,49 (+0,6%)

DAX 15.835,25 (+0,5%)

CAC 40 7.140,39 (+0,8%)

FTSE 100 7.372,10 (-0,02% - slotstand vrijdag)

SMI 12.866,90 (+0,6%)

AEX 797,30 (+0,9%)

BEL 20 4.285,23 (+0,5%)

FTSE MIB 27.231,20 (+0,8%)

IBEX 35 8.622,10 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een iets lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda hebben de markten ingeprijsd dat de omikronvariant van het coronavirus minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties, maar dat de verstoring van goederen en diensten door het isoleren van besmette medewerkers, met name in de luchtvaart, tot nu toe de voornaamste impact lijkt te zijn." Het algemene verhaal van herstel van de pandemie in 2022 is nog intact, meende Halley.

Meer dan 1.000 vluchten werden geannuleerd in het kerstweekend en bijna 4.000 waren vertraagd, door personeelstekorten door de grote aantallen besmettingen. Het gaat hier om vluchten binnen de Verenigde Staten en van en naar de VS.



Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade focussen beleggers zich momenteel op drie dingen: omikron, macrodata en het verkrappende monetaire beleid van centrale banken.

"De grootste angst richting het nieuwe jaar is dat landen totale lockdowns afkondigen om de opmars van het virus te stoppen, en zelfs als ze dat niet doen, is het aannemelijk dat de besmettingen flink zullen stijgen na Oudjaar, omdat mensen dan minder bezig zijn met het besmettingsgevaar van omikron", aldus Aslam.

"Niemand wil opnieuw een volledige lockdown omdat die een negatieve impact hebben op de economie. De wereld heeft nog steeds last van tekorten door de problemen in de aanvoerketen door de coronamaatregelen van vorig jaar."



Er zijn deze week weinig economische berichten of bedrijfsnieuws om richting te geven aan de beurzen, aldus Aslam.

Een vat WTI-olie werd 2,4 procent duurder op 75,57 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tech- en energie-aandelen hielpen de S&P maandag aan een nieuw record, met plussen van zo'n 6 procent voor Advanced Micro Devices en Devon Energy.

Aandelen van luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines stonden maandag onder druk, met verliezen van rond een half procent.

Ook voor cruisemaatschappijen was het een lastige dag. De aandelen Carnival en Royal Caribbean eindigden ongeveer een procent in het rood.

FuelCell Energy en Posco hebben een akkoord bereikt en vrijwel alle claims tussen de twee zijn daarmee van tafel. FuelCell daalde zo'n 2,5 procent.

FactSet neemt voor ruim 1,9 miljard dollar Cusip Global Services over. FactSet verwacht dat de overname gepaard gaat met een belastingmeevaller van 200 miljoen dollar. Naar verwachting wordt de overname in de eerste maanden van 2022 afgerond. Het aandeel steeg een procent.

Alibaba verloor 1,5 procent nadat de Chinese toezichthouder voor het weekend conceptregels publiceerde die het toezicht op buitenlandse noteringen aanscherpen.

Zwitserland heeft bij Moderna nog eens 7 miljoen stuks van zijn boosterprik tegen het coronavirus besteld. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut maandag. De aanvullende 7 miljoen vaccins komen bovenop 7 miljoen stuks die Zwitserland al eerder bestelde en in 2022 worden geleverd. Het aandeel sloot maandag ruim een procent lager.

S&P 500 index 4.791,19 (+1,4%)

Dow Jones index 36.302,38 (+1,0%)

Nasdaq Composite 15.871,26 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 29.006,45 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.616,28 (+0,0%)

Hang Seng 23.219,50 (-0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1325. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1331.

USD/JPY Yen 114,86

EUR/USD Euro 1,1325

EUR/JPY Yen 130,08

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - November vlpg. (Jap)

09:00 Britse beurzen gesloten (VK)

15:00 S&P Case Shiller huizenprijzen - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten