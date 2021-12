Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 1,2 procent op 4.780,08 punten en ligt daarmee op koers voor een nieuw record. De Dow Jones index wint 0,7 procent op 36.204,65 punten en de Nasdaq gaat 1,3 procent hoger op 15.850,24 punten. Marktanalist Jeffrey Halley van Oanda stelt dat de markten hebben ingeprijsd dat de omikronvariant van het coronavirus minder gevaarlijk is dan eerdere mutaties, maar dat de verstoring van goederen en diensten door het isoleren van besmette medewerkers, met name in de luchtvaart, tot nu toe de voornaamste impact lijkt te zijn." Het algemene verhaal van herstel van de pandemie in 2022 is nog intact, meende Halley. Meer dan 1.000 vluchten werden geannuleerd in het kerstweekend en bijna 4.000 waren vertraagd, door personeelstekorten door de grote aantallen besmettingen. Het gaat hier om vluchten binnen de Verenigde Staten en van en naar de VS.



Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade focussen beleggers zich op drie dingen: omikron, macrodata en het verkrappende monetaire beleid van centrale banken. "De grootste angst richting het nieuwe jaar is dat landen totale lockdowns afkondigen om de opmars van het virus te stoppen, en zelfs als ze dat niet doen, is het aannemelijk dat de besmettingen flink zullen stijgen na Oudjaar, omdat mensen dan minder bezig zijn met het besmettingsgevaar van omikron", aldus Aslam. "Niemand wil opnieuw een volledige lockdown omdat die een negatieve impact hebben op de economie. De wereld heeft nog steeds last van tekorten door de problemen in de aanvoerketen door de coronamaatregelen van vorig jaar."



Er zijn deze week weinig economische berichten of bedrijfsnieuws om richting te geven aan de beurzen, aldus Aslam. De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1330. Een vat WTI-olie is 3,5 procent duurder op 75,70 dollar. Bedrijfsnieuws Aandelen van luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines staan maandag onder druk, met verliezen tot een procent. Ook voor cruisemaatschappijen is het een lastige dag. De aandelen Carnival en Royal Caribbean Cruises noteren 1 tot 2 procent in de min. FuelCell Energy en Posco hebben een akkoord bereikt en vrijwel alle claims tussen de twee zijn daarmee van tafel. FuelCell daalt 2 procent. FactSet neemt voor ruim 1,9 miljard dollar Cusip Global Services over. FactSet verwacht dat de overname gepaard gaat met een belastingmeevaller van 200 miljoen dollar. Naar verwachting wordt de overname in de eerste maanden van 2022 afgerond. Het aandeel stijgt een procent. Alibaba verliest een procent nadat de Chinese toezichthouder voor het weekend conceptregels publiceerde die het toezicht op buitenlandse noteringen aanscherpen. Zwitserland heeft bij Moderna nog eens 7 miljoen stuks van zijn boosterprik tegen het coronavirus besteld. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut maandag. De aanvullende 7 miljoen vaccins komen bovenop 7 miljoen stuks die Zwitserland al eerder bestelde en in 2022 worden geleverd. Het aandeel noteerde maandag een procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.