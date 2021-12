Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,6 procent in de plus op 485,49 punten. De Franse CAC 40 won 0,8 procent op 7.140,39 punten. De Duitse DAX steeg 0,5 procent bij een slot van 15.835,25 punten. De Londense beurs was gesloten.

"Traditioneel zeer kalm, aangezien zowel institutionele- als particuliere beleggers tijd doorbrengen met familie en vrienden", omschrijft beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx de laatste beursweek van het jaar.

De stemming is redelijk positief nu de omikronvariant van het coronavirus geen grote aantallen ziekenhuisopnames en sterfgevallen lijkt te veroorzaken en daarom vooralsnog ook geen ingrijpende lockdownmaatregelen vereist. De aantallen besmettingen zijn wel enorm en zorgen voor verstoringen. Zo worden veel vluchten tijdens de kerstvakantie geannuleerd door personeelstekorten.

"Een directe impact op de prijs van de aandelen lijkt onwaarschijnlijk", volgens Verstraete.

WTI-olie steeg maandag een procent en noteerde rond 74 dollar. De gasprijs daalde 12 procent op de Europese markt. Op 21 december was de prijs nog meer dan 180 euro, maar milder weer en extra aanbod van LNG hebben een sterke terugval ingeleid. Ook zouden handelaren speculatieve posities sluiten, volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1325.

De Turkse lira stond maandag onder druk ten opzichte van de dollar, nadat president Erdogan besloot om de verliezen voor spaarders te beperken. Analist Jeffrey Halley van Oanda stelde dat de ontwikkeling van de buitenlandse valutareserves van Turkije de komende maanden interessant wordt.

Bedrijfsnieuws

Luchtvaartaandelen in Europa volgden het spoor van hun Amerikaanse sectorgenoten, die onder druk staan na het annuleren van veel mondiale vluchten in de kerstvakantie. Naast met corona besmet personeel is ook de mobiliteit lager door nieuwe restricties. Air France-KLM en Lufthansa daalden tot een half procent.



Roche steeg maandag een procent, nadat het Zwitserse farmaciebedrijf een noodvergunning krijgt voor zijn corona thuistest in de Verenigde Staten.

In Parijs ging Stellantis aan kop, met een plus van ruim 2 procent terwijl Worldline ruim een procent verloor. Rivaal Adyen steeg in Amsterdam juist 3 procent.

In Frankfurt was Infineon koploper, met een winst van ruim 2 procent. HelloFresh verloor 1,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger en lag de S&P 500 op koers voor een nieuw record.