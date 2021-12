AEX begint laatste week van 2021 positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de laatste week van 2021 sterk begonnen. Bij een slot van 797,30 punten steeg de AEX maandag 0,9 procent. "Traditioneel zeer kalm, aangezien zowel institutionele- als particuliere beleggers tijd doorbrengen met familie en vrienden", omschrijft beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx de laatste beursweek van het jaar. De stemming is redelijk positief nu de omikronvariant van het coronavirus geen grote aantallen ziekenhuisopnames en sterfgevallen lijkt te veroorzaken en daarom vooralsnog ook geen ingrijpende lockdownmaatregelen vereist. De aantallen besmettingen zijn wel enorm en zorgen voor verstoringen. Zo worden veel vluchten tijdens de kerstvakantie geannuleerd door personeelstekorten. "Een directe impact op de prijs van de aandelen lijkt onwaarschijnlijk", volgens Verstraete. WTI-olie steeg maandag bijna 4 procent en noteerde rond 76 dollar. De gasprijs daalde 12 procent op de Europese markt. Op 21 december was de prijs nog meer dan 180 euro, maar milder weer en extra aanbod van LNG hebben voor een sterke terugval ingeleid. Ook zouden handelaren speculatieve posities sluiten, volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1325. Stijgers en dalers In de AEX deden techaandelen goede zaken. Adyen ging aan kop met een plus van ruim 3 procent en ASMI en Just Eat Takeaway wonnen tot 2 procent. De verliezen in de hoofdindex waren bescheiden. In de AMX ging Alfen bijna 3 procent hoger en verloor hekkensluiter Basic-Fit bijna een procent. Air France-KLM daalde licht. Bij de smallcaps ging Avantium 6,5 procent hoger en Vivoryon ruim 1,5 procent. Ook in de ASCX waren de verliezen verder beperkt. Het lokale fonds Onward Medical steeg 6 procent. HAL won 1,5 procent, nadat het vrijdag nabeurs meldde een belang van 31,5 procent te hebben genomen in Prodrive. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen gemiddeld een procent hoger. De S&P 500 lag op koers voor een nieuwe all time high. Bron: ABM Financial News

