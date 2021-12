FactSet neemt Cusip over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FactSet neemt voor ruim 1,9 miljard dollar Cusip Global Services over. Dit maakte FactSet, een leverancier van financiële data, maandag bekend. Cusip, goed voor een jaaromzet van ongeveer 175 miljoen dollar, wordt gekocht van concurrent S&P Global. Jaarlijks groeit de omzet van Cusip met 5 tot 10 procent en de marge is volgens FactSet "robuust". FactSet verwacht dat de overname gepaard gaat met een belastingmeevaller van 200 miljoen dollar. Naar verwachting wordt de overname in de eerste maanden van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

