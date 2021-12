Correctie: Futures op Wall Street licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet na een lang kerstweekend. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.

Vrijdag was Wall Street gesloten voor kerstavond en donderdag sloot de S&P500 nog op een record. Aziatische en Europese markten lieten maandagochtend weinig richting zien.

Beleggers kijken naar de dreiging die uitgaat van de omikron-variant van het coronavirus voor de wereldeconomie. In de Verenigde Staten is het aantal besmettingen door de omikron-variant hoger dan tijdens de delta-variant in de zomer, meldde CNN. Bloomberg meldde een recordaantal nieuwe besmettingen in de staat New York op vrijdag.

Meer dan 1.000 vluchten werden geannuleerd in het kerstweekend en bijna 4.000 waren vertraagd, door personeelstekorten door de grote aantallen besmettingen. Het gaat hier om vluchten binnen de Verenigde Staten, maar ook vanuit en naar de VS.

Marktanalist Jeffrey Halley van Oanda stelt dat de markten hebben ingeprijsd dat de omikron-variant minder gevaarlijk is dan eerdere varianten, maar dat de verstoring van goederen en diensten door het isoleren van besmette medewerkers, met name in de luchtvaart, tot nu toe de voornaamste impact lijkt te zijn." Het algemene verhaal van herstel van de pandemie in 2022 is nog intact, meende Halley.

Er zijn deze week weinig economische berichten of bedrijfsnieuws om richting te geven aan de beurzen.

Aandelen van luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines stonden onder druk in de handel voorbeurs, met dalingen van 2 tot 3 procent.

De olieprijs daalde in New York. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 1,1 porcent tot 72,95 dollar. Een vat Brent-olie kostte 75,82 dollar.

De gasprijs in Europa daalde sterk, na de piek vorige week. De gasprijs daalde 12 procent tot 97,35 euro voor een Megawattuur.

De euro/dollar noteerde op 1,1320. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er 1,1335 op de borden.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag op recordniveau. De S&P 500 steeg 0,6 procent naar een record op 4.725,79 punten. De Dow Jones index won 0,6 procent op 35.950,56 punten en de Nasdaq eindigde 0,9 procent in de plus op 15.653,37 punten.

Correctie: vanwege verkeerde dagaanduiding.