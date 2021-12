Europese beurzen licht hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur licht hoger in een rustige markt met weinig nieuws op de agenda in de week tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 483,97 punten, de Duitse DAX klom 0,2 procent tot 15.782 punten en de Franse CAC40 won 0,1 procent tot 7.091 punten. De Londense beurs is dicht en dit zorgde voor nog minder handel op de andere beurzen. Optimisme dat de omikron-variant van het coronavirus geen grote aantallen doden en ziekenhuisopnames zal veroorzaken en daarom ook geen ingrijpende lockdown-maatregelen vereist, domineert het sentiment. De aantallen besmettingen zijn wel enorm en zorgen voor verstoringen. Zo worden veel vluchten tijdens de kerstvakantie gecanceld door personeelstekorten. Zorg, de reisindustrie en vastgtoedaandelen gaan maandag merkbaar omhoog. Olie-aandelen dalen, met de olieprijs die reageert op de lagere vraag naar brandstof. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 1,1 procent tot 72,97 dollar in New York, terwijl Brent 0,1 procent steeg tot 75,85 dollar. De gasprijs daalde 12 procent tot 97,27 euro voor een Megawattuur op de Europese markt. Op 21 december was de prijs nog meer dan 180 euro, maar milder weer en extra aanbod van LNG hebben een sterke terugval ingeleid. Ook zouden handelaren speculatieve posities sluiten, volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. De euro/dollar noteerde op 1,1320. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er 1,1335 op de borden. Bedrijfsnieuws



Roche steeg 1,3 procent, nadat het Zwitserse farmaciebedrijf een noodvergunning krijgt voor zijn thuistest op coronabesmetting in de Verenigde Staten. In Amsterdam valt de koerswinst van 2,0 procent voor Adyen op. De Franse concurrent Wordline daalt juist met 2 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet na het lange kerstweekend. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag op recordniveau. De S&P 500 steeg 0,6 procent naar een record op 4.725,79 punten. De Dow Jones index won 0,6 procent op 35.950,56 punten en de Nasdaq eindigde 0,9 procent in de plus op 15.653,37 punten.

