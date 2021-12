Valuta: dollar blijft binnen bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar noteert maandag licht hoger tegenover de meeste grote valuta, nadat de Amerikaanse munt vorige week wat was weggezakt. De munt blijft binnen de recente bandbreedte, met handelaren die geen reden hebben om de dollar weer op te stuwen tot de hoogste niveaus in maanden, zoals halverwege december gebeurde. Eerder deze maand liet de Federal Reserve met een optimistische toon in het rentebesluit de dollar stijgen, door toegenomen verwachtingen dat de rente volgend jaar meermaals zal worden verhoogd. De Fed heeft echter "een behoorlijk agressief stappenplan voor verkrapping uiteengezet", en de risico's nemen toe dat beleidsmakers "te weinig gaan leveren", zeggen analisten bij het valutaplatform ForexAnalytix in een rapport. Daarom ging de dollar afgelopen week vooral langzaam omlaag. De euro staat maandag licht lager tegenover de dollar op 1,1320. Het Britse pond sterkte maandagochtend tijdelijk tegenover de dollar aan met 61 basispunten tot 1,3413, door afnemende zorgen dat de Britse regering strengere beperkende maatregelen tegen de coronapandemie zal afkondigen tijdend de kerstvakantie. Deze beweging zette niet door. De dollar sterkte 30 basispunten aan tegenover de yen, tot 114,65. Officiële cijfers lieten maandagochtend zien dat de detailhandelsverkopen in Japan met 1,2 procent zijn toegenomen in november, vergeleken met de voorgaande maand. Dit was iets lager dan de verwachting van economen van 1,3 procent omzetgroei. Bitcoin bleef tijdens het weekend boven het volgens veel analisteen cruciale steunniveau van 50.000 dollar. Bron: ABM Financial News

