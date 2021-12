Weinig spektakel op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. De AEX steeg 0,2 procent naar 791,67 punten. De beurs in Londen is vandaag gesloten en Wall Street opent weer na een lang weekend. Menig handelaar zal tussen Kerst en Oud en Nieuw echter vrij hebben genomen, waardoor de volumes laag blijven. "De focus van handelaren blijft op drie belangrijke zaken. Allereerst nieuwe economische cijfers, daarnaast de omikron-variant en tot slot de keuzes van de centrale banken." "Niemand zit te wachten op nieuwe lockdowns, gezien hun impact op de economie", voegde Aslam toe. Ook de macro-agenda is vrijwel leeg. Vanmiddag staan in de VS nog wel huizenprijzen op het programma. Pas volgende week wordt het weer druk, met een bijeenkomst van oliekartel OPEC, de notulen van de Fed en het Amerikaanse banenrapport, somt Aslam op. De euro/dollar handelde op 1,1309. Stijgers en dalers In de AEX ging Philips aan de leiding met een koerswinst van 1,3 procent. Unibail steeg 1,2 procent. Ook een nieuwkomer in de AEX, Universal Music Group, deed het goed met een plus van 1,1 procent. De grootste dalers waren IMCD en Besi met verliezen van 0,6 en 1,0 procent. In de AMX ging OCI 1,6 procent hoger en won Boskalis 1,5 procent. Air France-KLM was de grootste daler met een verlies van 0,3 procent. Bij de smallcaps ging Ordina 3,3 procent hoger en won Pharming 3,1 procent. Vivoryon leverde 1,9 procent in. Lokaal speelde Onward Medical zich in de kijker met een koerswinst van 6,8 procent. HAL won een half procent, nadat het vrijdag nabeurs meldde een belang van 31,5 procent te hebben genomen in Prodrive. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.