Beursblik: gasprijs blijft dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De gasprijs is maandag verder gedaald. De Dutch TTF Gas Future, de toonaangevende future voor de gasprijzen in Europa, noteerde maandagochtend op 95,45 euro voor een MWh, een daling van 13,5 procent. Op 21 december noteerde de gasprijs nog nog boven de 180 euro. Sindsdien is er een steile daling ingezet. Volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO staat de gasprijs om drie redenen lager. Allereerst zijn er extra LNG-schepen op weg naar Europa, omdat de prijzen hier vorige week nog hoger lagen dan in Azië. Daarnaast voorspellen weermannen milder weer voor komende week. En tot slot ziet Van Cleef dat handelaren speculatieve posities sluiten in "deze dunne markt voor het jaareinde". De vraag is volgens de econoom, hoe lang de prijzen laag blijven. |Onzeker blijft of we genoeg hoogcalorisch gas, dat wil zeggen voor gascentrales en industrie, hebben voor deze winter. Kouder weer hier, óf in Azië, zal bij ons de vraag weer doen stijgen of het aanbod doen dalen." Het enige dat de gasprijs echt structureel lager kan brengen, is volgens Van Cleef extra gas uit Rusland. "En dan nog blijft de prijs in heel 2022 hoger met bijna lege voorraden die deze zomer rap gevuld moeten worden om volgend jaar niet in hetzelfde scenario te belanden", waarschuwt de econoom van ABN AMRO. Overigens ligt de gasprijs nog wel altijd fors hoger dan een jaar geleden, toen de future rond de 18 euro handelde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.