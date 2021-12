AEX opent met klein verlies, maar vrijwel geen grote koersuitslagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een klein verlies van start gegaan. De AEX daalde 0,2 procent naar 789,13 punten. In de hoofdindex noteerden de meeste aandelen lager, maar Besi en Just Eat Takeaway, de grootste dalers, verloren niet meer dan 0,7 procent. Prosus was de koploper met een koerswinst van slechts 0,3 procent. In de Midkap ging PostNL 0,9 procent hoger en verloor Air France-KLM 1,6 procent. Bij de smallcaps ging Ordina 2,0 procent hoger en B&S Group 1,3 procent. Sif daalde 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.