AEX start laatste handelsweek van 2021 vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. De laatste handelsweek van het jaar kent normaal gesproken een relatief rustig handelsverloop met lage volumes, doordat veel partijen de boeken al gesloten hebben, en de macro-economische agenda maar is. Vandaag houden bovendien de beurzen in onder meer Londen en Hongkong de deuren gesloten. Garanties op een rustig jaareinde zijn er echter niet en sommige beleggers hebben ook tijdens de kerstdis met een half oog de omikron-ontwikkelingen gevolgd. Veel besmettelijker, maar ook een stuk minder ziekmakend, zo lijkt grofweg de tussenstand. In de handelsweek in aanloop naar Kerst wisten beleggers in ieder geval omikronzorgen van zich af te schudden met een winst voor de AEX op weekbasis van 2,4 procent op 771,70 punten. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond zelfs op de hoogste stand ooit. Vrijdag was Wall Street gesloten. Ook de olieprijs zat afgelopen week in de lift en de Amerikaanse olie-future noteert weer ruim boven de 70 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future ruim 1 procent lager. De Chinese- en Japanse hoofdindices koersen vanochtend licht lager. Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de S&P Case Shiller huizenprijzenindex in oktober. Bedrijfsnieuws HAL tekende een overeenkomst voor de overname van een belang van 31,45 procent van de aandelen Prodrive Technologies Group. De omzet van Prodrive over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 bedroeg 279 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent en eindigde daarmee op de hoogste stand ooit van 4.725,79 punten. De Dow Jones index won 0,6 procent op 35.950,56 punten en de Nasdaq eindigde 0,9 procent in de plus op 15.653,37 punten. Bron: ABM Financial News

