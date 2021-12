Chinese toezichthouder scherpt toezicht op buitenlandse noteringen aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Chinese beurswaakhond CSRC heeft vrijdagavond conceptregels gepubliceerd voor de controle op buitenlandse noteringen van Chinese bedrijven. "Teneinde een rechtmatig gebruik van overzeese kapitaalmarkten door binnenlandse ondernemingen te bevorderen, met het oog op een gezonde ontwikkeling en de regulering van beursnoteringen door binnenlandse ondernemingen in directe of indirecte vorm", lichtte CSRC de nieuwe regels toe. De toezichthouder wil duidelijk strengere regels voor beursnoteringen op bijvoorbeeld Wall Street en in Hongkong. Economen geraadpleegd door Reuters benadrukken dat hoewel de regels strenger zijn, er ook een stuk onzekerheid wordt weggenomen. De VIE-structuren die bedrijven als Alibaba gebruiken voor hun notering op Wall Street, worden niet verboden, maar de controle wordt wel aangescherpt. Ook zal beurswaakhond CSRC in de toekomst nauwer gaan samenwerken met andere autoriteiten in binnen- en buitenland, zoals het Chinese bureau voor cybersecurity, maar ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Bron: ABM Financial News

