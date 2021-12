Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 18 punten voor de Duitse DAX. De Britse markten zijn maandag en dinsdag gesloten.

De aandelenmarkten in Europa die vrijdag open waren, sloten op Kerstavond licht in het rood. De volumes waren laag omdat veel beleggers kozen voor een lang weekend.

Op weekbasis wonnen de Europese beurzen wel terrein. De Stoxx Europe 600 steeg bijna 2 procent.

De omikronvariant van het coronavirus lijkt vooralsnog een "korte tegenslag" in plaats van een "destructieve tegenwind die de economie uit koers zal brengen", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Bedrijfsnieuws

HSBC neemt India Mutual Fund Business over voor 425 miljoen dollar. HSBC is van plan om diens beleggingsfonden samen te voegen met zijn eigen vermogensbeheeractiviteiten in India. Eind september had HSBC in India voor 1,6 miljard dollar aan activa onder beheer.

Reisaandelen waren vrijdag in trek. International Consolidated Airlines en easyJet wonnen 2 procent en Tui zo'n 4 procent.

Online supermarkt Ocado won bijna 1,5 procent. Hoewel Ocado het jaar positief begon, is het aandeel sinds een piek in februari bijna 40 procent gedaald.

In Parijs was Worldline koploper met een winst van ruim een procent. Stellantis verloor bijna een procent. EssilorLuxottica daalde ruim een half procent. EssilorLuxottica en GrandVision gaan in Nederland en België winkels verkopen aan ORIG BENE, dat onderdeel is van het Oostenrijkse MPG Austria. Het gaat om de verkoop van 142 EyeWish winkels in Nederland en 35 GrandOptical winkels in België.

Euro STOXX 50 4.255,01 (-0,3%)

STOXX Europe 600 482,46 (-0,1%)

DAX 15.756,31 (+1,0% - slotstanden donderdag)

CAC 40 7.086,58 (-0,3%)

FTSE 100 7.372,10 (-0,02%)

SMI 12.785,32 (+0,6% - slotstanden donderdag)

AEX 790,48 (-0,2%)

BEL 20 4.264,44 (-0,06%)

FTSE MIB 27.016,22 (+0,7% - slotstanden donderdag)

IBEX 35 8.563,70 (+1,2% - slotstanden donderdag)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een verdeelde opening tegemoet,

Vrijdag waren de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege de viering van Kerstavond. Donderdag sloten de grote indexen in het groen, met een nieuw record voor de S&P 500. Het was de 68e keer dit jaar dat de toonaangevende index een all time high bereikte.

Beleggers trokken zich op aan positieve macrodata en bemoedigend nieuws rond de omikronvariant van het coronavirus. Zorgen over de stijgende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven voor het nieuwe jaar wel een risicofactor.

Donderdag werd bekend dat de PCE kerninflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Fed in november is uitgekomen op 4,7 procent, tegen 4,2 procent in oktober en boven de verwachte 4,5 procent.

Inflatie zal ook begin 2022 een bron van zorg blijven, denkt Peter Cardillo van Spartan. "In het tweede kwartaal van 2022 zal de inflatie afzwakken", aldus de marktkenner. Cardillo verwacht ook dat de Fed koers houdt terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt verder herstelt.

De laatste beursweek op Wall Street belooft een weinig spannende te worden, met nauwelijks toonaangevende macrodata om de markten nog in beweging te zetten. Met Oudjaar zijn de Amerikaanse beurzen regulier geopend.

S&P 500 index 4.568,02 (-1,1% - slotstanden donderdag)

Dow Jones index 34.932,16 (-1,2% - slotstanden donderdag)

Nasdaq Composite 14.980,94 (-1,2% - slotstanden donderdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag zonder grote uitslagen in het rood. De beurs in Hongkong is gesloten.

Nikkei 225 28.710,47 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.606,50 (-0,3%)

Hang Seng 23.223,76 (+0,1% - slotstand vrijdag)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1315. Bij het sluiten van de Europese beurzen vrijdagmiddag bewoog het muntpaar op 1,1317.

USD/JPY Yen 114,42

EUR/USD Euro 1,1315

EUR/JPY Yen 129,45

MACRO-AGENDA:

00:00 Beurs Hongkong gesloten

00:50 Detailhandelsverkopen - November (Jap)

09:00 Britse beurzen gesloten

15:00 S&P Case Shiller huizenprijzen - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten