Rustige laatste beursweek van het jaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De laatste week van 2021 wordt voor beleggers waarschijnlijk een rustige aangezien de agenda weinig gevuld is en de volumes laag liggen richting het jaareinde. Vorige week wist de AEX nog ruim 2 procent te winnen. Vrijdag, Oudjaarsdag, zijn al heel wat Europese beurzen dicht, waaronder de Duitse DAX. Euronext blijft een halve dag open. Op Wall Street worden de reguliere tijden aangehouden. Het belooft een rustige start van de week te worden, met weinig impulsen direct na de kerstdagen. In Hongkong blijft de beurs gesloten, net als in Londen. Ook dinsdag houdt de Britse beurs de deuren gesloten. Die dinsdag staan op de macro-economische agenda de Japanse industriële productie, net als het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat is samengesteld door de Conference Board. Woensdag bekijken we de Europese geldhoeveelheid en voor de Amerikaanse huizenmarkt de hypotheekaanvragen en de aanstaande woningverkopen. Donderdag volgen de producentenprijzen en het vertrouwen van de producenten zoals gemeten door het CBS. Verder staan de Amerikaanse steunaanvragen op het programma. Vrijdag sluiten we de laatste dag van het jaar af met een Chinese inkoopmanagersindex voor de diensten én de industrie. De bedrijfsagenda in Nederland is komende week vrijwel leeg, uitgezonderd cijfers en een aandeelhoudersvergadering van DGB Group op donderdag. Toch zou het niet de eerste keer zijn dat onverwacht nieuws de laatste week van het jaar nog voor wat commotie komt zorgen. Van oud naar nieuw Daarna zit het jaar 2021 er ook voor de beurs op. De AEX ligt op koers voor een jaarwinst van zo'n 26,5 procent. Daarmee blijft de Amsterdamse beurs in het spoor van de S&P 500, die in 2021 toch nog toe zo'n 27,7 procent wist te stijgen. De Duitse DAX moet het vooralsnog doen met een winst van 15 procent en de Euro Stoxx 50 met zo'n 19 procent. 2022 kondigt zich aan met heel wat zorgen. Hoe gedraagt de omikron-variant van het coronavirus zich, hoe evolueren de prijzen en wat zal de reactie zijn van centrale banken die meer en meer aan tapering denken. Volatiliteit lijkt nog even bij ons te blijven. Wat het uiteindelijke verdict zal zijn onder de vorm van beurskoersen zullen we moeten afwachten. Bron: ABM Financial News

