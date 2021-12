Beursblik: aandelenadviezen Goldman meest waardevol Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers konden in 2021 het beste de adviezen van de analisten van Goldman Sachs volgen. Dit blijkt uit data van de broers Dirk en Willem Gerritsen, respectievelijk universitair docent Beleggen en Financiële Markten aan de Universiteit van Utrecht en zelfstandig data-analist. Een long-shorts strategie op de adviezen van Goldman leverde een rendement op van 27 procent. De adviezen van Bank of America waren goed voor een plus van 17 procent, op de voet gevolgd door Kepler Cheuvreux met 16 procent. Ook de adviezen van JPMorgan, Credit Suisse, Berenberg, Citi en Degroof Petercam leverden een plus op. Dat gold niet voor de adviezen van KBC Securities, Morgan Stanley, Jefferies, ING, UBS, Barclays en Deutsche Bank. De adviezen van die laatste bank leverden zelfs een verlies op van 13 procent. En in 2020 eindigde Deutsche Bank ook al als laatste, toen met een negatief rendement van 10 procent. Al met al was het een goede idee om de analistenadviezen te volgen, concludeerden de broers Gerritsen. "Het loonde in 2021 om analistenadviezen op te volgen. De aandelen waar analisten het meest positief over waren, deden het 2 procent beter dan het beursgemiddelde. De minst favoriete fondsen bleven 4 procent achter." In 2020 ging het per saldo overigens een stuk beter. De aandelen waar analisten toen het meest positief over waren, deden het 18 procent beter dan het beursgemiddelde. Ook de minst favoriete fondsen bleven achter, namelijk met 17 procent, zo bleek toen uit het onderzoek. Bron: ABM Financial News

