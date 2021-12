Wereldeconomie in 2022 voor het eerst ruim 100 biljoen waard

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale economische output zal in 2022 voor het eerst hoger zijn dan 100 biljoen dollar. Dit blijkt uit de World Economic League Table van het Britse consultancybureau Cebr die zondag werd gepubliceerd.

Het mondiale bbp uitgedrukt in dollars is volgend jaar ook hoger dan voor de coronapandemie. Cebr, het Centre for Economics and Business Research, had verwacht dat de grens van 100 biljoen dollar pas in 2024 zou worden overschreden.

Wel zal het langer duren voor China de grootste economie ter wereld wordt en daarmee de Verenigde Staten achter zich laat, voorspelt het consultancybureau verder, namelijk pas in 2030.

India zal volgend jaar Frankrijk voorbij gaan op de ranglijst en in 2023 het Verenigd Koninkrijk, waarmee het de zesde economie ter wereld wordt. Duitsland zal in 2033 de op twee na grootste economie ter wereld zijn, voorspelt Cebr en neemt daarmee het stokje over van Japan.

In 2036 staat Rusland in de top tien van grootste economieën ter wereld, terwijl Indonesië in 2034 al in de top tien komt, op de negende plaats, volgens het rapport.

Een belangrijke kwestie dit decennium is hoe landen omgaan met inflatie, aldus Cebr. Als de niet-tijdelijke effecten niet onder controle kunnen worden gebracht, kan dit in 2023 of 2024 leiden tot een mondiale recessie.

Nederland en België

Voor Nederland voorspelt Cebr een gemiddelde groei tussen 2022 en 2026 van 2,1 procent en daarna van gemiddeld 1,6 procent per jaar tot 2036. Verstoringen in de mondiale handel vormen een risico voor de Nederlandse economie, net als klimaatverandering, gezien de relatief lange kustlijn. Wel denkt Cebr dat Nederland in 2036 weer op zijn huidige 18e plaats staat op de World Economic League Table, na een kleine dip in tussenliggende jaren.

De groei in België komt volgens het consultancybureau tussen 2022 en 2026 jaarlijks gemiddeld uit op 1,8 procent. Tot 2036 zal de groei vervolgens afzwakken tot een gemiddelde van 1,3 procent per jaar. Door deze groeiverwachting zal België in de ranglijst dalen van de huidige 25e naar 31e plaats in 2036, aldus Cebr, dat de staatsschuld van 113,4 procent van het Belgische bbp in 2021 zorgwekkend hoog vindt.