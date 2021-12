HAL neemt belang in Prodrive Technologies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een overeenkomst getekend voor de overname van een belang van 31,45 procent van de aandelen Prodrive Technologies Group. Prodrive Technologies is actief in onderzoek, ontwikkeling en productie van technologisch hoogwaardige elektronica, software en mechatronische producten en systemen. Het bedrijf levert met bijna 2.100 werknemers oplossingen aan onder andere de halfgeleider-, medische en elektrische mobiliteitsindustrie. De omzet over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 bedroeg 279 miljoen euro. Toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren. Bron: ABM Financial News

