AEX schudt omikronzorgen af richting Kerst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gestegen. Bij een slot van 790,48 punten op vrijdag steeg de AEX 2,4 procent op weekbasis. Vorige week eindigde de index op 771,70 punten, toen een verlies van ruim 2 procent op weekbasis.

Beleggers gaan enigszins gerustgesteld de feestdagen in, nu het er steeds meer op lijkt dat het ziekteverloop van de omikronvariant van het coronavirus milder zal zijn dan bij de deltavariant.

Volgens studies uit Zuid-Afrika, Schotland en Engeland is het aantal ziekenhuisopnames door de omikronvariant veel lager dan bij de deltavariant. Wel is de omikronvariant veel besmettelijker.

"Toch nog een lichtpuntje in deze donkere dagen voor Kerst. Bij beleggers komt de overtuiging langzaam terug dat de omikronvariant, ondanks de strengere maatregelen en lockdowns, het economisch herstel niet zal schaden. Er zal hooguit uitstel zijn van economische groei, maar geen afstel. Dat is ook het scenario dat wij op dit moment het meest waarschijnlijk achten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Hoge inflatie blijft groot risico

Een grote bron van zorg voor de markten blijft de hoge inflatie, en dan met name in de Verenigde Staten. Deze week werd bekend dat de PCE-kerninflatie, voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter, in november is uitgekomen op 4,7 procent op jaarbasis, van 4,2 procent in oktober en boven de verwachte 4,5 procent.

Een langdurig hoge inflatie kan nadelig zijn voor de economische groei. En die komt in de VS mogelijk sowieso onder druk te staan in 2022, wanneer de Amerikaanse president Joe Biden er niet in slaagt goedkeuring te krijgen voor zijn 1,7 biljoen dollar kostende Build Back Better-plan. Afgelopen weekend werd bekend dat de grootste tegenstand komt uit Bidens eigen partij, nu de Democratische senator Joe Manchin tegen BBB lijkt te willen stemmen.

Hoewel de Democraten volgend jaar alsnog gaan proberen wel een meerderheid te krijgen voor de stimuleringsplannen, verlaagde Goldman Sachs deze week alvast de economische verwachtingen voor de VS waarin niet langer rekening wordt gehouden met de impuls van de stimulus.

In het eerste kwartaal zal de Amerikaanse economie volgens Goldman Sachs met 2 procent groeien, waar eerder 3 procent werd voorspeld. De groei voor het tweede kwartaal werd bijgesteld van 3,5 tot 3 procent en die voor het derde kwartaal van 3 naar 2,75 procent.

De grootbank rekende al op een negatieve fiscale impuls in 2022, omdat de positieve impact van de coronasteun uit 2020 en 2021 is uitgewerkt, "en zonder Build Back Better wordt deze impuls nog wat negatiever dan verwacht", aldus Goldman Sachs, dat wel een goede kans ziet dat het Amerikaanse Congres afzonderlijke stimuleringsmaatregelen zal goedkeuren.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1319 en daarmee op weekbasis ruim een half procent hoger. De olieprijs steeg deze week zo'n 4 procent en noteerde donderdag rond het slot in de VS op 74 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Signify deze week aan kop, met een winst van meer dan 7 procent.

Philips steeg iets meer dan een procent. Het bedrijf meldde deze week dat teruggeroepen beademingsapparaten geen gevaarlijke gassen uitstoten en op lange termijn dus geen schade zouden veroorzaken aan patiënten die de apparatuur gebruiken. Het gaat nog om eerste bevinden, benadrukte Philips.

Prosus won deze week zo'n 4,5 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, gaat een speciaal dividend uitkeren in de vorm van aandelen JD.com. Omgerekend gaat het om een dividenduitkering van 14,5 miljard euro.

Aegon ging 6 procent hoger op weekbasis nadat bekend werd dat Hongarije een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten van Aegon, die worden overgenomen door de Oostenrijkse verzekeraar Vienna Insurance Group.

Just Eat Takeaway noteerde op weekbasis nagenoeg onveranderd. Just Eat meldde dat het boodschappen van gemakswinkel One Stop gaat bezorgen. En verder meldde Delivery Hero dat het al na 7 maanden stopt met Foodpanda in Duitsland. Vooral dat laatste is volgens ING goed nieuws voor Just Eat.

AEX-debutant Universal Music Group daalde deze week 2 procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Verder waren de verliezen bescheiden. AkzoNobel, Ahold Delhaize, Unilever en ArcelorMittal leverden wat in.

Besi won deze week 1,5 procent. Door hevige regenval in Maleisië voorziet de halfgeleiderspecialist uit Duiven een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Volgens Degroof Petercam is de waarschuwing geen drama en levert de regenval slechts een omzetvertraging op en geenszins een verlies van omzet.

In de Midkap deed Inpost goede zaken, met een plus van 7 procent op weekbasis. Aalberts won meer dan 5 procent. Recent plakte Berenberg een koopadvies op het aandeel. PostNL won 4,5 procent op weekbasis.

Verliezen waren er deze week nauwelijks in de AMX. Flow Traders sloot de rij met een daling van een half procent.

Bij de smallcaps viel Vivoryon op met een koersstijging van ruim 15 procent op weekbasis. De Amerikaanse FDA gaf een zogeheten Fast Track toekenning voor varoglutamstat, een behandeling bij Alzheimer in een vroeg stadium. Dat betekent dat de marktaanvraag versneld kan worden behandeld.

TomTom was ook in trek onder de kleine fondsen. Het aandeel steeg deze week ruim 2,5 procent, na de aankondiging van een, volgens ING "mooie" contractverlenging met Volkswagen.

Sligro steeg dik 8 procent en sloot vrijdag op 20,55 euro nadat Degroof Petercam het aandeel van zijn verkooplijst haalde, omdat het koersdoel van 21,00 euro is bereikt.

Twee Duitse orders leverden Ebusco deze week een koerswinst van bijna 24 procent op.

NPRM heeft een overnamebod uitgebracht op GeoJunxion van 1,25 euro per aandeel, werd deze week bekend. Het betreft een indicatief, niet bindend bod op het gehele aandelenkapitaal van GeoJunxion. CEO Ivo Vleeschouwers van GeoJunxion noemde het bod in een reactie tegen ABM Financial News een verrassing. Het bedrijf ontving alleen het persbericht en geen verdere informatie. GeoJunxion sloot vrijdag op 1,22 euro, wat op weekbasis een winst van 3 procent betekende.