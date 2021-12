Kleine verliezen voor Europese beurzen richting Kerst

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa die vrijdag open waren, sloten richting Kerstavond licht in het rood. De volumes waren laag, omdat veel beleggers kozen voor een lang weekend.

De Stoxx Europe 600 index verloor 0,1 procent op 482,42 punten. De Londense FTSE 100 sloot fractioneel lager op 7.372,10 punten, terwijl de Franse CAC 40 0,3 procent daalde tot 7.086,58 punten.

Op weekbasis wonnen de Europese beurzen wel terrein. De Stoxx Europe 600 steeg bijna 2 procent.

De omikronvariant van het coronavirus lijkt vooralsnog een "korte tegenslag" in plaats van een "destructieve tegenwind die de economie uit koers zal brengen", zei marktanalist Edward Moya van Oanda.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1317.

Bedrijfsnieuws

HSBC neemt India Mutual Fund Business over voor 425 miljoen dollar. HSBC is van plan om diens beleggingsfonden samen te voegen met zijn eigen vermogensbeheeractiviteiten in India. Eind september had HSBC in India voor 1,6 miljard dollar aan activa onder beheer.

Reisaandelen waren vrijdag in trek. International Consolidated Airlines en easyJet wonnen 2 procent en Tui zo'n 4 procent.

Online supermarkt Ocado won bijna 1,5 procent. Hoewel Ocado het jaar positief begon, is het aandeel sinds een piek in februari bijna 40 procent gedaald.

In Parijs was Worldline koploper met een winst van ruim een procent. Stellantis verloor bijna een procent. EssilorLuxottica daalde ruim een half procent. EssilorLuxottica en GrandVision gaan in Nederland en België winkels verkopen aan ORIG BENE, dat onderdeel is van het Oostenrijkse MPG Austria. Het gaat om de verkoop van 142 EyeWish winkels in Nederland en 35 GrandOptical winkels in België.