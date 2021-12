AEX licht lager gesloten na saaie handelsdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag na een verkorte handelsdag licht lager gesloten.



De AEX index daalde 0,2 procent tot 790,48 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent. Wall Street hield vandaag de deuren gesloten in verband met Kerstavond, net als de beurzen in Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. De Nederlandse, Belgische, Franse en de Londense beurs sloten de deuren om twee uur. "Zorgen over de omikronvariant verdwenen gisteren weer eens naar de achtergrond op de beurzen. Beleggers raakten ervan overtuigd dat de economisch groei niet wreed zal worden verstoord door de beperkende maatregelen", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "De afgelopen drie beursdagen waren de beste reeks van drie sinds november vorig jaar. Beleggers hadden weer meer belangstelling voor risicovollere beleggingen zoals aandelen en ruilden daarvoor deels hun ‘veiliger’ beleggingen in, waaronder staatsobligaties, waardoor rentes opliepen", aldus Wiersma. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2021 op kwartaalbasis harder is gegroeid dan eerder werd berekend. De Nederlandse economie groeide met 2,1 procent, terwijl aanvankelijk een groei van 1,9 procent werd gemeld. Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie met 5,2 procent. Uit de Conjunctuurklok van het statistiekbureau bleek dat het beeld van de Nederlandse economie in december minder positief is dan een maand eerder. Volgens de Conjunctuurklok presteerden nog wel 10 van de 13 indicatoren beter dan de langetermijntrend. De euro/dollar noteerde op 1,1317. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1332 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1328 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent hoger. Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door IMCD met een winst van 1,5 procent. Besi won 0,8 procent. Aegon steeg 0,6 procent, terwijl sectorgenoot NN 0,4 procent aandikte. Randstad verloor 0,9 procent en Signify daalde 1,0 procent. In de Midkap ging Basic-Fit aan kop met een winst van 3,3 procent. SBM Offshore won 2,0 procent en Vopak steeg 1,0 procent. OCI verloor 1,2 procent en Alfen daalde 1,0 procent. Bij de kleinere aandelen ging Sligro aan kop met een koerswinst van 8,2 procent. Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor Sligro Food Group verhoogd van Reduceren naar Houden, nu het koersdoel van 21,00 euro is bereikt. "Sligro presenteert op 5 januari de omzetcijfers voor 2021 en die zullen opnieuw geraakt zijn door de coronacrisis", aldus Degroof. En omdat de huidige maatregelen nog tot medio januari duren, "verlagen we ook onze taxaties voor 2021 en 2022", merkte de analist van Degroof op. De bekende beursgoeroe Geert Schaaij tipte Sligro als één van de aandelen om in januari in portefeuille te hebben. Ordina won 3,1 procent en CM.com verloor 1,9 procent. Ook vandaag stijgt het lokaal genoteerde Ebusco weer 6,9 procent. Analist Robbert Manders tipte het aandeel voor de camera van ABM Financial News. Onward Medical werd 4,4 procent duurder. Slot Wall Street De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 4.725,79 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 35.950,56 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 15.653,37 punten. Bron: ABM Financial News

