Kleine winsten voor Britse en Franse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De paar grote Europese beurzen die vrijdag open zijn, noteerden vrijdag rond het middaguur vlak tot licht hoger. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Kerstavond, net als de beurzen in Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. De Nederlandse, Belgische, Franse en de Londense beurs sluiten eerder. De Franse CAC 40 noteerde vlak op 7.104,84 punten, terwijl de Britse FTSE 100 0,4 procent won op 7.403,37 punten. Daarmee trekken de beurzen zich op aan het hogere slot van Wall Street op donderdagavond, dat zich gesteund zag door de positieve krantenkoppen over de vermoedelijk meevallende impact van de omikronvariant van het coronavirus. De winsten deze week suggereren dat beleggers in de ban blijven van de pandemie, zei marktanalist Greg Bssuk van AXS Investments. Zicht op vooruitgang met coronavirusbehandelingen en vaccins lijken de verwachtingen voor een economisch herstel in 2022 te ondersteunen, voegde hij toe. De omikronvariant van het virus ziet eruit als een "korte tegenslag" in plaats van een "destructieve tegenwind die de economie van zijn koers zal brengen", zei marktanalist Edward Moya van Oanda. "Het Amerikaanse economisch herstel in 2022 ziet er nog steeds erg sterk uit." Op macro-economisch vlak staan vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1341. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1332 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1328 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent hoger. Bedrijfsnieuws HSBC steeg 0,7 procent. De Britse bank neemt India Mutual Fund Business over voor 425 miljoen dollar. HSBC is van plan om diens beleggingsfonden samen te voegen met zijn eigen vermogensbeheeractiviteiten in India. Eind september had HSBC in India voor 1,6 miljard dollar aan activa onder beheer. Reisaandelen presteren vrijdag sterk. International Consolidated Arilines won 2,2 procent, InterContinental Hotels won 1,3 procent, terwijl TUI 3,9 procent aandikte. Carnival won 2,8 procent en easyJet steeg 2,2 procent. Air France-KLM noteerde in Amsterdam 0,1 procent hoger. Online supermarkt Ocado won 1,5 procent. Hoewel Ocado het jaar positief begon, is het aandeel sinds een piek in februari bijna 40 procent gedaald. In Parijs was Publicis Group koploper met een winst van 1,5 procent. ArcelorMittal won 1,0 procent, terwijl Safran onderaan bungelde met een koersverlies van 1,2 procent. Slot Wall Street De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 4.725,79 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 35.950,56 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 15.653,37 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.