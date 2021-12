Video: IG tipt Ebusco voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) Analist Robbert Manders van IG Nederland tipt voor 2022 het aandeel Ebusco.

De Nederlandse fabrikant van elektrische bussen heeft met het in productie nemen van zijn nieuwste versie, de 3.0, de wind mee, met veel groeipotentieel in het verschiet, wat ook tot een hogere koers-winst-verhouding zal leiden. Dit zei de analist vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

Manders spreekt van een enorme groeimarkt, waarbij Ebusco in 2021 goed was voor een marktaandeel van circa 5 procent in Europa.

Dit marktaandeel gaat volgens Manders de komende jaren stijgen tot misschien wel 15 procent, gezien het enorme concurrentievoordeel dat Ebusco biedt met zijn 3.0.

Ebusco's nieuwste bus is gemaakt van composiet en is daardoor 25 procent lichter dan de bussen van concurrenten en beschikt daarom ook over een veel grotere actieradius. De bussen zijn bovendien goedkoper. "Dit is een enorm concurrentievoordeel", aldus Manders, eraan toevoegend dat het bedrijf tevens de patenten heeft op de gebruikte technologie.

Manders verwacht dat het bedrijf in 2024 een winst zal boeken van circa 170 miljoen euro, wat tegen de huidige marktkapitalisatie van 1,4 miljard euro een koerswinstverhouding van 8 geeft.

"Als beleggers daar in het aankomend jaar achter komen, kan het aandeel enorm stijgen", meent Manders.

