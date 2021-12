Valuta: euro fractioneel hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdagochtend fractioneel hoger ten opzichte van de dollar bij lage volumes, nu de markt zich opmaakt voor de kerstdagen. Dit zei Monex Europe. De euro profiteerde donderdag niet van de zwakte van de dollar, omdat de zorgen over de energieprijzen en de dreigende coronamaatregelen in de eurozone te hoog blijven om de euro/dollar te laten uitbreken, zei Monex. "Het valutapaar handelt momenteel in de richting van de top van zijn bandbreedte, sinds de stijging van het aantal coronabesmettingen in de eurozone sinds eind november", aldus Monex. De dollar verzwakte donderdag verder over de brede linie, toen de risicobereid toenam na optimistische berichten over de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel de nieuwste variant besmettelijker is, lijkt deze tot signifcant minder ziekenhuisopnames te leiden. Ook de Canadese dollar en het Britse pond profiteerden volgens Monex van de toegenomen risicobereidheid onder beleggers. De euro noteerde vrijdag ten opzichte van de dollar 0,1 procent hoger op 1,1340, terwijl de Europese munt ten opzichte van de yen en het Britse pond eveneens met 0,1 procent steeg. De dollar noteerde vrijdag vlak ten opzichte van de yen en 0,1 procent hoger tegenover het pond. Bron: ABM Financial News

