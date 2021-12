Rustige kersthandel in Amsterdam, bitcoin in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het in aanloop naar het kerstdiner rustig aan. De AEX noteerde vrijdag vlak op 792,09 punten. De agenda is vandaag leeg. Een groot aantal beurzen, waaronder die in Frankfurt en Wall Street blijven vandaag dicht. Het Damrak gooit de deuren om twee uur dicht. Hierdoor liggen de volumes vandaag laag. De euro/dollar handelde op 1,1337. Olie wordt 0,2 procent duurder en zet daarmee de stijgende trend van de afgelopen dagen door. Bitcoin zit in de lift en noteert inmiddels ruim boven de 51.000 dollar. De vraag is of de stijging van vandaag ook het begin van een eindejaarsrally op de cryptomarkten is. Analist Naeem Aslam van AvaTrade zei eerder deze week dat bitcoin weer boven de 50.000 dollar moest stijgen "alvorens de stieren weer terugkeren". Stijgers en dalers In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan de leiding met een koerswinst van 1,0 procent. ArcelorMittal won 0,9 procent. Philips en ASMI waren met verliezen van 0,9 en 0,6 procent de grootste dalers. In de Midkap ging Basic-Fit aan de leiding met een winst van 2,3 procent. Galapagos steeg 1,7 procent. Corbion daalde 0,9 procent. Bij de kleinere aandelen ging Sligro aan kop met een koerswinst van 4,3 procent. Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor Sligro Food Group verhoogd van Reduceren naar Houden, nu het koersdoel van 21,00 euro is bereikt. "Sligro presenteert op 5 januari de omzetcijfers voor 2021 en die zullen opnieuw geraakt zijn door de coronacrisis", aldus Degroof. En omdat de huidige maatregelen nog tot medio januari duren, "verlagen we ook onze taxaties voor 2021 en 2022", merkte de analist van Degroof op. Accsys daalde 0,9 procent. Ook vandaag stijgt het lokaal genoteerde Ebusco weer 2,3 procent. Onward Medical werd zelfs 3,4 procent duurder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.