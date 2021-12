Vlakke opening AEX voorzien in aanloop naar Kerstavond

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een min of meer neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op en verlies van 0,1 procent.

Donderdag steeg de AEX nog 1,3 procent naar 792,30 punten.

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Kerstavond, net als de beurzen in Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. De Nederlandse en de Londense beurs sluiten eerder.

Op Wall Street voltooiden de hoofdindices donderdagavond een fraaie driedaagse wederopstanding met een slot op hoogste stand ooit voor de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500. In de handelsdagen daarvoor stonden de aandelenmarkten juist nog flink onder druk door zorgen over de verspreiding van de omikronvariant.

Amerikaanse beleggers trokken zich donderdag echter op aan positieve macrodata en bemoedigend nieuws rond de omikronvariant van het coronavirus. Nieuwe studieresultaten suggereren dat mensen die besmet zijn met de variant een aanzienlijk kleiner risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan degenen die eerdere varianten van het virus opliepen.

"Bij beleggers komt de overtuiging langzaam terug dat de omikronvariant, ondanks de strengere maatregelen en lockdowns, het economisch herstel niet zal schaden. Er zal hooguit uitstel zijn van economische groei, maar geen afstel. Dat is ook het scenario dat wij op dit moment het meest waarschijnlijk achten", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Zorgen over de stijgende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven voor het nieuwe jaar wel een risicofactor.

Donderdag werd bekend dat de PCE kerninflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Fed in november is uitgekomen op 4,7 procent, tegen 4,2 procent in oktober en boven de door economen verwachte 4,5 procent.

Inflatie zal ook begin 2022 een bron van zorg blijven, denkt Peter Cardillo van Spartan. "In het tweede kwartaal van 2022 zal de inflatie afzwakken", aldus de marktkenner. Cardillo verwacht ook dat de Fed koers houdt, terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt verder herstelt.

Berichten dat het ziekteverloop van de omikronvariant van het coronavirus mogelijk milder is dan die bij eerdere varianten, werden ook door de oliemarkten positief ontvangen. Dit maakt de kans kleiner dat grote landen weer in lockdown moeten, wat ongunstig zou zijn voor de vraag naar olie.

De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond in New York ruim 2 procent hoger naar 73,79 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met 1,4 procent verder.

De Aziatische beurzen blijven vanochtend dicht bij huis en noteren overwegend in het groen.

De macro-economische agenda is vandaag leeg.

Bedrijfsnieuws

EssilorLuxottica en GrandVision gaan in Nederland en België winkels verkopen aan ORIG BENE, dat onderdeel is van het Oostenrijkse MPG Austria. Het gaat om de verkoop van 142 EyeWish winkels in Nederland en 35 GrandOptical winkels in België. De desinvestering vloeit voort uit toezeggingen aan de Europese Commissie in maart 2021 als onderdeel van de overname van GrandVision door EssilorLuxottica.

Veon sloot met succes twee nieuwe kredietfaciliteiten af voor in totaal 90 miljard Russische roebel, omgerekend 1,215 miljard dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent en eindigde daarmee op de hoogste stand ooit van 4.725,79 punten. De Dow Jones index won 0,6 procent op 35.950,56 punten en de Nasdaq eindigde 0,9 procent in de plus op 15.653,37 punten.