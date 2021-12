Inkomen huishoudens bijna 3 procent hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van dit jaar 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt vrijdag uit cijfers van het CBS. Deze toename is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers. De hypotheekschuld groeide met 10,9 miljard euro naar 775,6 miljard euro. Dit is volgens het CBS de sterkste stijging sinds het derde kwartaal van 2007. Doordat de economie echter harder groeide dan de woninghypotheken, namen de schulden als percentage van het bruto binnenlands product af van 92,7 procent in het tweede kwartaal naar 92,2 procent in het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

