Economisch beeld minder positief - CBS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld van de Nederlandse economie is in december minder positief dan een maand eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Volgens de Conjunctuurklok presteerden nog wel 10 van de 13 indicatoren beter dan de langetermijntrend. In de Conjunctuurklok zijn de meeste belangrijke economische indicatoren opgenomen die het CBS in de afgelopen maand en kwartaal publiceerde. Consumenten waren in december opnieuw negatiever dan in de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Producenten waren in november juist positiever dan in oktober. Hun vertrouwen lag op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Bron: ABM Financial News

