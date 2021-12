Britse en Franse beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De paar grote Europese beurzen die vrijdag open zijn, gaan een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100. De Duitse beurs is vrijdag gesloten vanwege Kerstavond, net als de markten in Italië, Spanje en Zwitserland.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

"Een cocktail van positieve macrocijfers, waaronder sterke Amerikaanse economische groeicijfers, en positieve omikron-nieuwskoppen, beschermen de financiële markten tegen een verdere verkoopgolf aan het einde van het jaar", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

Nieuwe onderzoeksdata suggereren dat mensen die besmet zijn met de omikronvariant een aanzienlijk lager risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan degenen die eerdere varianten van het virus opliepen. Desalniettemin zal de nieuwe mutatie de komende weken voor meer besmettingen zorgen, is de verwachting.

Zeker ook omdat families samenkomen met Kerst. Dit suggereert dat Europa de komende weken te maken krijgt met een flinke toename in coronagevallen, denkt econoom Nicola Nobile van Oxford Economics.

Dat gaat wellicht gepaard met meer beperkingen, waardoor de economische outlook verslechtert, aldus Nobile.

Credit Suisse is het daar mee eens. "Een hernieuwde stijging van het aantal coronabesmettingen leidt tot nieuwe beperkingen en de sterke stijging van de gasprijzen houdt ook aan, wat de inkomsten van huishoudens en bedrijven kan drukken", waarschuwen analisten van de Zwitserse bank.

Credit Suisse voorspelt dat de economie van de eurozone volgend jaar met 3,8 procent zal groeien, wat lager is dan de eerdere prognose van 4,2 procent. Een steeds hogere vaccinatiegraad zal volgens de bank een einde maken aan de nieuwste virusgolf, terwijl de acute druk op de gasprijzen in het voorjaar vermoedelijk zal afnemen.

"We verwachten dat de economie van de eurozone het in de winter verloren terrein weer snel zal terugwinnen", zei Credit Suisse.

Bedrijfsnieuws

Ryanair verwacht dit boekjaar een groter verlies te boeken dan eerder verwacht, vanwege de gevolgen van de recente reisbeperkingen in Europa in een poging om de omikron-variant van het coronavirus onder controle te krijgen. Dit meldde de Ierse prijsvechter donderdag. Het aandeel steeg wel ruim 1,5 procent.

AstraZeneca's coronavaccin Vaxzevria zorgt voor aanzienlijk meer antilichamen tegen de omikron-variant van het coronavirus bij een derde boosterprik. Dit meldde Britse farmaceut donderdag op basis van een onderzoek door de Universiteit van Oxford. Het aandeel daalde licht in Londen.

In Parijs stegen Safran en Renault ruim 2 procent. ArcelorMittal verloor juist 2 procent en was daarmee hekkensluiter in de CAC 40, maar het aandeel zat de afgelopen dagen al in de lift.

In Frankfurt ging Continental aan kop met een winst van 2,5 procent en stegen MTU Aero Engines, Porsche en BMW zo'n 2 procent.

HelloFresh verloor bijna een procent, terwijl Delivery Hero meer dan een half procent daalde.

Euro STOXX 50 4.266,55 (+1,2%)

STOXX Europe 600 483,01 (+1,0%)

DAX 15.756,31 (+1,0% - vrijdag gesloten)

CAC 40 7.106,15 (+0,8%)

FTSE 100 7.373,34 (+0,4%)

SMI 12.785,32 (+0,6% - vrijdag gesloten)

AEX 792,30 (+1,3%)

BEL 20 4.266,97 (+0,6%)

FTSE MIB 27.016,22 (+0,7% - vrijdag gesloten)

IBEX 35 8.563,70 (+1,2% - vrijdag gesloten)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is vrijdag gesloten vanwege de viering van Kerstavond.

De Amerikaanse beurzen zijn in feeststemming het kerstweekend ingegaan. De S&P 500 scherpte voor de 68e keer dit jaar zijn recordstand aan.

Beleggers trokken zich op aan positieve macrodata en bemoedigend nieuws rond de omikronvariant van het coronavirus. Zorgen over de stijgende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven wel een risicofactor.

Donderdag werd bekend dat de PCE kerninflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Fed in november is uitgekomen op 4,7 procent, tegen 4,2 procent in oktober en boven de verwachte 4,5 procent.

Inflatie zal ook begin 2022 een bron van zorg blijven, denkt Peter Cardillo van Spartan. "In het tweede kwartaal van 2022 zal de inflatie afzwakken", aldus de marktkenner. Cardillo verwacht ook dat de Fed koers houdt terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt verder herstelt.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de persoonlijke inkomens van Amerikanen in november met 0,4 procent zijn gestegen en de bestedingen met 0,6 procent. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week stabiel gebleven op 205.000 aanvragen.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in november op maandbasis gestegen met 2,5 procent. De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in november met 12,4 procent op maandbasis, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 14 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan kwam in december uit op 70,6, ten opzichte van 67,4 in november.

De olieprijs steeg verder. Bij een settlement van 73,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. Vrijdag is de oliemarkt net als Wall Street gesloten.

Bedrijfsnieuws

De U.S. Food and Drug Administration heeft de coronapil van Merck en zijn samenwerkingspartner Ridgeback voorwaardelijk goedgekeurd. Dit werd donderdag bekend.

De pil mag van de Amerikaanse toezichthouder alleen als behandeling tegen het coronavirus worden ingezet "wanneer alternatieve Covid-19 behandelingen die zijn goedgekeurd door de FDA niet toegankelijk of klinisch gepast zijn." Ook mag de coronapil van Merck, molnupiravir, alleen toegediend worden aan volwassenen die positief getest zijn op het virus en een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden.

Woensdag kreeg de coronapil van Pfizer, paxlovid, al groen licht om voorgeschreven te worden aan tieners en volwassen die een hoog risico lopen op een ernstig ziekteverloop, maar verdere beperkingen legde de FDA niet op. Merck daalde licht. Pfizer verloor ongeveer een procent.

Citigroup steeg meer dan een procent. De bank verkoopt zijn consumentenbank in de Filippijnen aan een lokale partij. De markt interpreteert de verkoop als een signaal dat de bank doorzet met zijn strategie om de meeste van zijn retailactiviteiten in Azië stop te zetten.

De Federal Aviation Administration heeft oplossingen voorgesteld om te voorkomen dat de motorkappen van bepaalde Boeing 777-vliegtuigen uit elkaar vallen, zoals eerder dit jaar bij een reeks incidenten gebeurde. Boeing eindigde ruim een procent hoger.

Bakplaatproducent Blackstone Product gaat via een SPAC naar de beurs. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 780 miljoen dollar.

S&P 500 index 4.725,79 (+0,6%)

Dow Jones index 35.950,56 (+0,6%)

Nasdaq Composite 15.653,37 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag zonder grote uitslagen.

Nikkei 225 28.788,35 (0,0%)

Shanghai Composite 3.623,51(-0,5%)

Hang Seng 23.223,76 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1329. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1335.

USD/JPY Yen 114,41

EUR/USD Euro 1,1329

EUR/JPY Yen 129,62

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - November (Jap)

06:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (NL)

09:00 Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse beurs gesloten op Kerstavond

14:00 Franse, Britse, Nederlandse en Belgische beurzen eerder dicht op Kerstavond

15:30 Wall Street gesloten op Kerstavond

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten