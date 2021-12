EssilorLuxottica en GrandVision verkopen winkels aan ORIG BENE Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica en GrandVision gaan in Nederland en België winkels verkopen aan ORIG BENE, dat onderdeel is van het Oostenrijkse MPG Austria. Dit werd donderdagavond bekend. Het gaat om de verkoop van 142 EyeWish winkels in Nederland en 35 GrandOptical winkels in België. De desinvestering vloeit voort uit toezeggingen aan de Europese Commissie in maart 2021 als onderdeel van de overname van GrandVision door EssilorLuxottica. De transactie is onderhevig aan goedkeuring van Brussel en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

