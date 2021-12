Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,7 procent op 4.729,45 punten, de Dow Jones wint 0,6 procent op 35.975,90 punten en de Nasdaq noteert 1,0 procent in de plus op 15.674,37 punten.

Beleggers trekken zich richting het lange kerstweekend op aan positieve macrodata en bemoedigend nieuws rond de omikronvariant van het coronavirus. Nieuwe onderzoeksdata suggereren dat mensen die besmet zijn met de omikronvariant een aanzienlijk lager risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan degenen die eerdere varianten van het virus opliepen.

Zorgen over de stijgende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven een risicofactor.

Vanmiddag werd bekend dat de PCE kerninflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Fed in november is uitgekomen op 4,7 procent, tegen 4,2 procent in oktober en boven de verwachte 4,5 procent. Verder stegen de persoonlijke inkomens van Amerikanen in dezelfde maand met 0,4 procent en de bestedingen met 0,6 procent.

Inflatie zal ook begin 2022 een bron van zorg blijven, denkt Peter Cardillo van Spartan. "In het tweede kwartaal van 2022 zal de inflatie afzwakken", aldus de marktkenner. Cardillo verwacht ook dat de Fed koers houdt terwijl de arbeidsmarkt verder herstelt.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week stabiel is gebleven op 205.000 aanvragen.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in november op maandbasis gestegen met 2,5 procent. Het cijfer voor oktober werd opwaarts bijgesteld naar een plus van 0,1 procent, tegenover een eerder gerapporteerde daling van 0,5 procent.

De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in november met 12,4 procent op maandbasis, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 14 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan kwam in december uit op 70,6, ten opzichte van 67,4 in november.



De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1335. De olieprijs stijgt een procent op 73,55 dollar.

Bedrijfsnieuws

De U.S. Food and Drug Administration heeft de coronapil van Merck en zijn samenwerkingspartner Ridgeback voorwaardelijk goedgekeurd. Dit werd donderdag bekend.

De pil mag van de Amerikaanse toezichthouder alleen als behandeling tegen het coronavirus worden ingezet "wanneer alternatieve Covid-19 behandelingen die zijn goedgekeurd door de FDA niet toegankelijk of klinisch gepast zijn." Ook mag de coronapil van Merck, molnupiravir, alleen toegediend worden aan volwassenen die positief getest zijn op het virus en een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden.

Woensdag kreeg de coronapil van Pfizer, paxlovid, al groen licht om voorgeschreven te worden aan tieners en volwassen die een hoog risico lopen op een ernstig ziekteverloop, maar verdere beperkingen legde de FDA niet op. Het aandeel Merck noteert donderdag een half procent lager, Pfizer daalt 2 procent.

Citigroup wint een procent. De bank verkoopt zijn consumentenbank in de Filippijnen aan een lokale partij. De markt interpreteert de verkoop als een signaal dat de bank doorzet met zijn strategie om de meeste van zijn retailactiviteiten in Azië stop te zetten.

De Federal Aviation Administration heeft oplossingen voorgesteld om te voorkomen dat de motorkappen van bepaalde Boeing 777-vliegtuigen uit elkaar vallen, zoals eerder dit jaar bij een reeks incidenten gebeurde. Boeing stijgt 1,5 procent.

Bakplaatproducent Blackstone Product gaat via een SPAC naar de beurs. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 780 miljoen dollar.