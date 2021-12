Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,0 procent in de plus op 483,01 punten. De Duitse DAX steeg ook 1,0 procent tot 15.756,31 punten en de Franse CAC 40 won 0,8 procent op 7.106,15 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,4 procent bij een slot van 7.373,34 punten. "Een cocktail van positieve macrocijfers, waaronder sterke Amerikaanse economische groeicijfers, en positieve omikron-nieuwskoppen, beschermen de financiële markten tegen een verdere verkoopgolf aan het einde van het jaar", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. Nieuwe onderzoeksdata suggereren dat mensen die besmet zijn met de omikronvariant een aanzienlijk lager risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan degenen die eerdere varianten van het virus opliepen. Desalniettemin zal de nieuwe mutatie de komende weken voor meer besmettingen zorgen, is de verwachting. Zeker ook omdat families samenkomen met Kerst. Dit suggereert dat Europa de komende weken te maken krijgt met een flinke toename in coronagevallen, denkt econoom Nicola Nobile van Oxford Economics. Dat gaat wellicht gepaard met meer beperkingen, waardoor de economische outlook verslechtert, aldus Nobile. Credit Suisse is het daar mee eens. "Een hernieuwde stijging van het aantal coronabesmettingen leidt tot nieuwe beperkingen en de sterke stijging van de gasprijzen houdt ook aan, wat de inkomsten van huishoudens en bedrijven kan drukken", waarschuwen analisten van de Zwitserse bank. Credit Suisse voorspelt dat de economie van de eurozone volgend jaar met 3,8 procent zal groeien, wat lager is dan de eerdere prognose van 4,2 procent. Een steeds hogere vaccinatiegraad zal volgens de bank een einde maken aan de nieuwste virusgolf, terwijl de acute druk op de gasprijzen in het voorjaar vermoedelijk zal afnemen. "We verwachten dat de economie van de eurozone het in de winter verloren terrein weer snel zal terugwinnen", zei Credit Suisse. Op macro-economisch vlak was het donderdag in Europa rustig. Vrijdag, op Kerstavond, sluiten veel Europese beurzen eerder. De Duitse, Italiaanse, Spaanse en Zwitserse markten zijn de hele dag gesloten. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1310. De WTI-olieprijs stijgt een procent op 73,50 dollar. Bedrijfsnieuws Ryanair verwacht dit boekjaar een groter verlies te boeken dan eerder verwacht, vanwege de gevolgen van de recente reisbeperkingen in Europa in een poging om de omikron-variant van het coronavirus onder controle te krijgen. Dit meldde de Ierse prijsvechter donderdag. Het aandeel steeg wel ruim 1,5 procent. AstraZeneca's coronavaccin Vaxzevria zorgt voor aanzienlijk meer antilichamen tegen de omikron-variant van het coronavirus bij een derde boosterprik. Dit meldde Britse farmaceut donderdag op basis van een onderzoek door de Universiteit van Oxford. Het aandeel daalde licht in Londen. In Parijs stegen Safran en Renault ruim 2 procent. ArcelorMittal verloor juist 2 procent en was daarmee hekkensluiter in de CAC 40, maar het staalaandeel zat de afgelopen dagen al in de lift. In Frankfurt ging Continental aan kop met een winst van 2,5 procent en stegen MTU Aero Engines, Porsche en BMW zo'n 2 procent. HelloFresh verloor bijna een procent, terwijl Delivery Hero meer dan een half procent daalde. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger. De S&P 500 won 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

