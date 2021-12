Aegon leidt AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,3 procent tot 792,30 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent. Markten wereldwijd haalden donderdag steun uit verschillende studies uit Zuid-Afrika, Schotland en Engeland. Volgens deze studies is het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van de omikronvariant veel lager dan bij de deltavariant. Investment manager Simon Wiersma van ING sprak van "een lichtpuntje in deze donkere dagen voor Kerst". "Bij beleggers komt de overtuiging langzaam terug dat de omikronvariant, ondanks de strengere maatregelen en lockdowns, het economisch herstel niet zal schaden. Er zal hooguit uitstel zijn van economische groei, maar geen afstel. Dat is ook het scenario dat wij op dit moment het meest waarschijnlijk achten", zei Wiersma. Op macro-economisch vlak stonden donderdag in Europa geen publicaties geagendeerd. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS overwegend goed nieuws. Het consumentenvertrouwen steeg, net als de orders voor duurzame goederen. De consumentenbestedingen stegen in november met 0,6 procent, terwijl de inkomens met 0,4 procent toenamen. De PCE inflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Fed, kwam in november uit op 4,7 procent, tegen 4,2 procent in oktober. De euro/dollar noteerde op 1,1310. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1323 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1324 op de borden. Olie werd donderdag tot 0,2 procent duurder. Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 23 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus en Aegon met winsten van 4,6 procent. Het aandeel Aegon won, nu Hongarije een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten van Aegon, die worden overgenomen door de Oostenrijkse verzekeraar Vienna Insurance Group. Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, gaat een speciaal dividend uitkeren in de vorm van aandelen JD.com. Omgerekend gaat het om een dividenduitkering van 14,5 miljard euro. Philips steeg 2,2 procent. Philips meldde dat teruggeroepen beademingsapparaten geen gevaarlijke gassen uitstoten en op lange termijn dus geen schade zouden veroorzaken aan patiënten die de apparatuur gebruiken. Het gaat nog om eerste bevinden, benadrukte Philips.



ArcelorMittal en IMCD waren met verliezen van respectievelijk 2,0 procent en 0,2 procent de enige dalers onder de hoofdfondsen. IMCD meldde al weer een kleine overname. In de Midkap ging Fagron aan kop met een winst van 2,7 procent, Aalberts steeg 2,6 procent, terwijl Alfen 1,0 procent verloor. Air France-KLM daalde 0,1 procent. Bij de smallcaps leverde Vivoryon 2,5 procent in. Woensdag steeg het aandeel nog 18 procent na goed nieuws van toezichthouder FDA. Het lokaal genoteerde Hunter Douglas steeg 0,1 procent na de overname van de Poolse assembleur Droma-Sunshade Experts. Financiële details werden niet gedeeld. Ebusco presenteerde weer een opdracht in Duitsland. Het aandeel steeg 13,0 procent. ING is goed te spreken over alle nieuwe orders en herhaalde het koopadvies voor het aandeel. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 4.729,30 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

