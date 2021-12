Vattenfall verkoopt deel Prinses Ariane windpark aan ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Vattenfall verkoopt een deel van het Prinses Ariane windpark in de Wieringermeer aan ASR Nederland. Dit meldden de twee bedrijven donderdag zonder financiële details bekend te maken. Hiermee worden 32 van de 82 turbines van het grootste Nederlandse windpark op land eigendom van ASR. Deze 32 turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 118 megawatt. De hoeveelheid stroom die ze produceren, komt overeen met het verbruik van 114.000 huishoudens. "ASR levert hiermee een positieve bijdrage aan de energietransitie en het behoud van een duurzame leefomgeving", aldus de verzekeraar in een toelichting. Vattenfall blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de turbines en zal elektriciteit van de windmolens blijven afnemen. Bron: ABM Financial News

