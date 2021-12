FDA keurt coronapil Merck voorwaardelijk goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De U.S. Food and Drug Administration heeft de coronapil van Merck en zijn samenwerkingspartner Ridgeback voorwaardelijk goedgekeurd. Dit werd donderdag bekend. De pil mag van de Amerikaanse toezichthouder alleen als behandeling tegen het coronavirus worden ingezet "wanneer alternatieve Covid-19 behandelingen die zijn goedgekeurd door de FDA niet toegankelijk of klinisch gepast zijn." Ook mag de coronapil van Merck, molnupiravir, alleen toegediend worden aan volwassenen die positief getest zijn op het virus en een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden. Woensdag kreeg de coronapil van Pfizer, paxlovid, al groen licht om voorgeschreven te worden aan tieners en volwassen die een hoog risico lopen op een ernstig ziekteverloop, maar verdere beperkingen legde de FDA niet op. Patiënten moeten de coronapil van Merck, die een lagere werkzaamheid heeft dan die van Pfizer, binnen vijf dagen na de eerste symptomen gaan slikken. Het aandeel Merck noteert donderdag een half procent lager, Pfizer noteert vlak. Bron: ABM Financial News

