Ryanair geeft winstwaarschuwing af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair verwacht dit boekjaar een groter verlies te boeken dan eerder verwacht, vanwege de gevolgen van de recente reisbeperkingen in Europa in een poging om de omikron-variant van het coronavirus onder controle te krijgen. Dit meldde de Ierse prijsvechter donderdag. De luchtvaartmaatschappij zei vanwege de reisbeperkingen de geplande capaciteit voor januari te verlagen met 33 procent. Ryanair voorziet voor het hele boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2020, een verlies van 250 miljoen tot 450 miljoen euro, terwijl de Ierse luchtvaartmaatschappij eerder nog uitging van een nettoverlies van 100 tot 200 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij verwacht dit jaar iets minder dan 100 miljoen passagiers te vervoeren. Ryanair zei eerder nog te verwachten dit jaar juist iets meer dan 100 miljoen passagiers te zullen vervoeren. De Ierse prijsvechter waarschuwde dat de afgegeven cijfers enorm afhankelijk zijn van hoe de coronacrisis zich vanaf nu zal ontwikkelen. Ryanair hoopt tijdens de publicatie van zijn aanstaande kwartaalresultaten op 31 januari meer inzicht te kunnen geven wat de impact van de omikron-variant is. Bron: ABM Financial News

