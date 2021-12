Persoonlijke inkomens VS licht gestegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het inkomen van de gemiddelde Amerikaan is in november op maandbasis zoals verwacht licht gestegen, terwijl de kerninflatie verder opliep. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De inkomens stegen met 0,4 procent, na een stijging met 0,5 procent in de voorgaande maand. Economen rekenden vooraf ook op een stijging van 0,4 procent in november De bestedingen stegen met 0,6 procent in november, tegen 1,4 procent stijging een maand eerder. Hier was ook een toename van 0,5 procent voorzien. Kerninflatie De PCE kernprijsindex steeg 0,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand, net als een maand eerder. Vooraf was gerekend op een iets kleinere plus van 0,4 procent. Op jaarbasis steeg de kerninflatie naar 4,7 procent in november, van 4,2 procent een maand eerder. In een prognose van economen werd uitgegaan van 4,5 procent. De Federal Reserve beschouwt deze kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.