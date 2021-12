Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van de afgelopen twee handelsdagen een vervolg te geven, na bemoedigende rapporten over de mogelijke meevallende impact van de omikronvariant van het coronavirus en sterke Amerikaanse macrocijfers. Nieuwe data uit Schotland en Zuid-Afrika suggereren dat mensen die besmet zijn met de omikronvariant een aanzienlijk lager risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan degenen die eerdere varianten van het virus opliepen. Zorgen over de stijgende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven ook een bron van zorg. "De inflatie zal naar verwachting pieken, zo niet in het eerste kwartaal, dan wel in de eerste helft van volgend jaar. Mogelijk moet de markt daarom wachten tot de tweede helft van volgend jaar voordat de centrale banken zich ontspannen", zei marktanalist Andrew Come van Pictet Asset Management. "Ondanks de [hoge] inflatie zullen centrale banken uiterst voorzichting zijn voordat ze het gaspedaal loslaten", verwacht JPMorgan Asset Management. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal cijfers op de agenda. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen, persoonlijke inkomens en bestedingen en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen. Bij de cijfers over de inkomsten en uitgaven zit ook voor de Fed een belangrijke inflatie-indicator. "Dit is de belangrijkste graadmeter van inflatie voor de Fed", meent valutaspecialist Stephane van der Meer van Ebury. Het cijfer zal naar verwachting uitkomen op 4,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1320. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1323 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1324 op de borden. Olie werd donderdag tot 0,2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Citigroup steeg voorbeurs 0,2 procent. De bank verkoopt zijn consumentenbank in de Filippijnen aan een lokale partij. De markt interpreteert de verkoop als een signaal dat de bank doorzet met zijn strategie om de meeste van zijn retailactiviteiten in Azië te stoppen. Bakplaatproducent Blackstone Product gaat via een SPAC naar de beurs. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 780 miljoen dollar. De Federal Aviation Administration heeft oplossingen voorgesteld om te voorkomen dat de motorkappen van bepaalde Boeing 777-vliegtuigen uit elkaar vallen, zoals eerder dit jaar bij een reeks incidenten gebeurde. Het aandeel Boeing noteerde voorbeurs 0,7 procent hoger. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,0 procent hoger op 4.696,56 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 35.753,89 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 15.521,89 punten. Bron: ABM Financial News

