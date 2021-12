Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 480,85 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.673,83 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 7.077,65 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.359,22 punten. De Europese aandelenmartken vinden steun in bemoedigende rapporten over de mogelijke meevallende impact van de omikronvariant van het coronavirus en sterke Amerikaanse macrocijfers. "Een cocktail van positieve macrocijfers, waaronder sterke Amerikaanse economische groeicijfers, en positieve omikron-nieuwskoppen, beschermen de financiële markten verder tegen een uitverkoop aan het einde van het jaar", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. De laatste golf van coronavirusgevallen als gevolg van de omikronvariant, zorgen over de oplopende inflatie en de impact ervan op de economische groei blijven evenwel als een donkere wolk boven de markt hangen. "Een hernieuwde stijging van het aantal coronabesmettingen leidt tot nieuwe beperkingen en de sterke stijging van de gasprijzen houdt ook aan, wat de inkomsten van huishoudens en bedrijven kan drukken", zei Credit Suisse. Credit Suisse verwacht dat de economie van de eurozone volgend jaar met 3,8 procent zal groeien, wat lager is dan de eerder prognose van 4,2 procent. Een steeds hogere vaccinatiegraad zal volgens de bank een einde maken aan de nieuwste virusgolf, terwijl de acute druk op de gasprijzen in het voorjaar vermoedelijk ook zal afnemen. "We verwachten dat de economie van de eurozone het in de winter verloren terrein weer snel zal heroveren", zei Credit Suisse. Op macro-economisch staan donderdag in Europa geen publicaties geagendeerd. In de VS is de agenda wel goed gevuld, met onder meer de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,1328. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1323 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1324 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,2 procent hoger. Bedrijfsnieuws In Parijs steeg Unibal-Rodamco-Westfield ruim 2 procent. Het vastgoedfonds is daarmee de sterkste stijger onder de Franse hoofdaandelen. ArcelorMittal verloor daarentegen ruim 2 procent, maar het staalaandeel zat de afgelopen dagen al in de lift. In Frankfurt ging Continental aan kop met een winst van circa 2,5 procent,na benoemdigende uitspraken van topman Nikolai Setzer in het Duitse magazine WirtschaftsWoche. Beiersdorf steeg ongeveer 2,0 procent. HelloFresh verloor circa 0,8 procent, terwijl Delivery Hero 0,7 procent daalde. AstraZeneca's coronavaccin Vaxzevria zorgt voor aanzienlijk meer antilichamen tegen de omikron-variant van het coronavirus bij een derde boosterprik. Dit meldde Britse farmaceut donderdag op basis van een onderzoek door de Universiteit van Oxford. Het aandeel daalde 0,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,0 procent hoger op 4.696,56 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 35.753,89 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 15.521,89 punten. Bron: ABM Financial News

