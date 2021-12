Valuta: laatste dag die er nog toe doet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt maakt zich donderdag op voor de laatste dag die er nog toe doet dit jaar, met cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en een inflatie-indicator. "Het zal volgende week heel rustig zijn, als ik naar de agenda kijk", zei valutaspecialist Stephane van der Meer van Ebury tegen ABM Financial News. Donderdag kunnen valutabeleggers nog kijken naar de wekelijkse aanvragen voor nieuwe werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve ook naar kijkt voor zijn monetaire beleid. Belangrijker nog is het cijfer voor de inflatie van de consumentenprijzen, die tegelijkertijd wordt gepubliceerd bij een cijfer over de persoonlijke inkomens en bestedingen van Amerikanen in november, een uur voor de opening van Wall Street. "Dit is de belangrijkste graadmeter van inflatie voor de Fed", meent Van der Meer. Het cijfer zal naar verwachting uitkomen op 4,5 procent. Als het inflatiecijfer hoog uitkomt, zal de verwachting voor renteverhogingen door de Fed volgend jaar meer gefundeerd worden, zei Van der Meer. Dit kan gunstig zijn voor de koers van de dollar tegenover de euro. Van der Meer ziet een kortstondige correctie op het aansterken van de euro. Deze zou samenhangen met de nieuwste berichten over het coronavirus, en dan met name de omikron-variant. Als onderzoeken laten zien dat deze variant toch gevaarlijker is dan men denkt, dan zou dat reden zijn voor de Federal Reserve om te wachten met renteverhogingen, omdat de economie dan nog langer moet worden gesteund. Dit kan de koers van de dollart drukken. De Canadese dollar profiteert intussen van de stijgende prijzen voor ruwe olie. Voor het Britse pond tegenover de euro en de dollar is het beeld stabiel, zei Van der Meer. De Turkse lira is weer aangesterkt tot 13 voor een dollar, nadat de koers was gedaald tot 20 voor een dollar, na onorthodoxe uitspraken van de Turkse president Recep Erdogan dat een lagere beleidsrente de inflatie zou drukken. "Er leek geen einde aan de daling te komen", zei Van der Meer. De maatregelen die Erdogan nu heeft aangekondigd, die het inwisselen van lira's voor buitenlandse valuta door Turkse partijen moeten tegengaan, heeft de stemming goed omgedraaid, zei Van der Meer. "De markt lijkt vooral blij dat er een andere strategie is gekozen, want de vorige werkte duidelijk niet", aldus de analist van Ebury. Bron: ABM Financial News

