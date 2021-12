Weer groene koersenborden Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs staat weer op winst. Nadat de beurs maandag nog flink daalde, is er sindsdien hernieuwd optimisme in de markt geslopen dat de koersen richting kerstmis steeds verder opstuwt. De AEX steeg donderdagochtend 0,8 procent naar 788,50 punten en krijgt zo de 800 punten weer in het vizier. "Het bericht dat binnenkort een anti-coronapil wordt toegelaten voor gebruik en de hoop op een compromis over het geblokkeerde Amerikaanse investeringsplan van president Biden gaf beleggers het vertrouwen, om na de koersdip van maandag op de wereldwijde aandelenbeurzen weer op koopjes te jagen", meent ING Investment Office. Op macro-economisch vlak was het vanochtend rustig. Vanmiddag in de VS is het drukker, met onder meer de wekelijkse steunaanvragen en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar handelde donderdag op 1,1324 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging Philips aan de leiding met een koerswinst van 5,1 procent. Philips meldde dat teruggeroepen beademingsapparaten geen gevaarlijke gassen uitstoten en op lange termijn dus geen schade zouden veroorzaken aan patiënten die de apparatuur gebruiken. Het gaat nog om eerste bevinden, benadrukte Philips. Prosus won 3,1 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, gaat een speciaal dividend uitkeren in de vorm van aandelen JD.com. Omgerekend gaat het om een dividenduitkering van 14,5 miljard euro. Aegon steeg 2,9 procent, nu Hongarije een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten van Aegon, die worden overgenomen door de Oostenrijkse verzekeraar Vienna Insurance Group. De grootste dalers zijn vanochtend Universal Music Group en ArcelorMittal met verliezen van 0,8 en 2,3 procent. In de Midkap ging Air France-KLM 1,9 procent hoger en won Fagron 1,8 procent. Alfen een procent. Bij de smallcaps ging Lucas Bols 2,5 procent hoger, maar Vivoryon leverde 1,4 procent in. Woensdag steeg Vivoryon nog 18 procent. Het lokaal genoteerde Hunter Douglas steeg 2,5 procent na de overname van de Poolse assembleur Droma-Sunshade Experts. Financiële details werden niet gedeeld. Ebusco presenteerde weer een opdracht in Duitsland. Het aandeel steeg 8,0 procent. ING is goed te spreken over alle nieuwe orders en herhaalde het koopadvies voor het aandeel. Bron: ABM Financial News

