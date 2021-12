Philips gaat samenwerken met IJsselland Ziekenhuis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel hebben een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 12 jaar getekend. Dit meldde Philips donderdag. De financiële details van de samenwerking werden niet vermeld. De samenwerking is gericht op innovatie, digitalisering en optimalisatie van oplossingen voor patiëntenbewaking en radiologie, waarbij Philips zorg op afstand en telehealth mogelijk zal gaan maken. Daarnaast zijn Philips en het IJsselland Ziekenhuis van plan om hun bestaande samenwerking voor thuismonitoring voor patiënten met hartproblemen en COPD uit te breiden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.