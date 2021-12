Shell mag Texaanse raffinaderij aan Mexico verkopen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell mag van de Amerikaanse overheid zijn controlerende belang in een Texaanse raffinaderij verkopen aan het Mexicaanse Pemex, zodat de deal begin volgend jaar zou kunnen afgerond. Dat meldde persbureau Reuters na een persconferentie van de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. Obrador bedankte de Amerikaanse president Joe Biden voor zijn steun. Pemex-CEO Octavio Romero zei afronding van de overname te voorzien in de eerste weken van 2022. De Amerikaanse autoriteiten zien geen problemen voor de nationale veiligheid, meldde de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken. Het gaat om een belang van 50 procent in de raffinaderij Deer Park, die ruim 300.000 vaten per dag verwerkt. Shell verkoopt het belang voor iets minder dan 600 miljoen dollar en zou de Amerikaanse goedkeuring hebben bevestigd in een mail aan medewerkers van de raffinaderij. Mexico steunt de overname, omdat het land hierdoor zelf kan voorzien in zijn behoefte aan benzine. Bron: ABM Financial News

